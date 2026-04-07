Siete contromano | coppia aggredita in strada dopo il rimprovero

Una coppia è stata aggredita in strada a Fregene dopo aver ricevuto un rimprovero sul fatto di essere contromano. La discussione è degenerata in violenza, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per sedare la situazione e riportare la calma. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha provocato scompiglio nella zona. Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

"Siete contromano". Un rimprovero che ha scaturito una violenta aggressione in strada a Fregene ai danni di una coppia dove sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la situazione alla normalità. Secondo quanto ricostruito, i fatti sono avvenuti in via Numana dove due auto avevano imboccato una strada contromano. Immediatamente, gli automobilisti si sono sentiti riprendere da una coppia che transitava in quel momento a piedi. L’invito a dimostrare maggior attenzione alla guida è bastato per scatenare una violenta contro i due, che solo grazie all’intervento dei militari non ha avuto conseguenze più gravi. I successivi controlli hanno evidenziato a carico di due aggressori un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, in un caso ben 4 volte in più del limite consentito. 🔗 Leggi su Romatoday.it Coppia aggredita da uno sconosciuto dopo una lite in un bar di Ancona, è caccia all'uomo in cittàUn uomo soccorso e una donna coinvolta, questo il bilancio di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri nella zona Torrette di Ancona. Consigliera FdI Verangela Marino aggredita a Torino da un rom in strada, capogruppo in ospedale dopo un pugnoVerangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia a Torino, è stata aggredita e colpita con un pugno da una persona di etnia rom dopo una lite in...