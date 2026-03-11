A Torino, la consigliera di Fratelli d’Italia Verangela Marino è stata aggredita mentre interveniva in strada, ricevendo un pugno da un uomo di etnia rom. La donna è stata portata in ospedale e si trova sotto osservazione. L'aggressione si è verificata nel corso di un episodio che ha coinvolto anche altri presenti, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'episodio.

Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia a Torino, è stata aggredita e colpita con un pugno da una persona di etnia rom dopo una lite in strada. È successo in via Ghedini, nel quartiere Regio Parco. Portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, la donna è poi andata in questura per sporgere denuncia. Consigliera di Fratelli d'Italia aggredita a Torino La capogruppo in ospedale dopo un pugno La zona con roulotte abusive Consigliera di Fratelli d’Italia aggredita a Torino Verangela Marino è consigliera di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6 a Torino. Lunedì sera era stata avvisata da un cittadino che qualcuno stava gettando rifiuti per terra e per questo la donna è intervenuta sul posto arrivando con la sua auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Consigliera FdI Verangela Marino aggredita a Torino da un rom in strada, capogruppo in ospedale dopo un pugno

Aggredita a pugni da un rom in mezzo alla strada: capogruppo di FdI finisce in ospedale

Paura a Torino, dove la consigliera della della Circoscrizione 6, la capogruppo di Fratelli d'Italia Verangela Marino, è stata brutalmente aggredita...

Torino, consigliera di Fratelli d'Italia aggredita e lasciata priva di sensi da un occupante abusivo rom

Picchiata e lasciata a terra priva di sensi da un occupante abusivo di etnia rom.

