Coppia aggredita da uno sconosciuto dopo una lite in un bar di Ancona è caccia all' uomo in città
Dopo una lite in un bar di Ancona, un uomo e una donna sono stati aggrediti da uno sconosciuto. La polizia sta cercando di identificare l’autore dell’attacco, che ha lasciato il uomo ferito. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti, e le forze dell’ordine stanno intensificando le ricerche in città.
Un uomo soccorso e una donna coinvolta, questo il bilancio di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri nella zona Torrette di Ancona. L’episodio si è verificato intorno alle ore 21.30, quando la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione per una lite degenerata nei pressi di un bar. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha visto protagonisti due persone in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’abuso di alcolici, mentre sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Lite violenta ad Ancona La testimonianza della donna presente L’intervento del settantenne e la fuga dell’aggressore Le condizioni dei coinvolti e i soccorsi Lite violenta ad Ancona L’intervento degli agenti dell’U. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Ancona Coppia
Dà in escandescenze dopo una lite in un bar: in manette un 19enne
Un giovane di 19 anni di Chiusi è stato arrestato dai carabinieri di Montepulciano dopo aver dato in escandescenze durante una lite in un bar.
Milazzo, rapina a mano armata: coppia aggredita da uomo con fucile, esploso un colpo in aria
Una coppia di giovani è stata aggredita ieri sera a Milazzo da un uomo armato di fucile da caccia.
Ultime notizie su Ancona Coppia
Argomenti discussi: La coppia rapinata e minacciata col fucile, in manette il responsabile: aveva finto di essere straniero; Brembate, arrestato il secondo rapinatore della giovane coppia aggredita in auto a novembre; Rapina a coppia di turisti, due arresti; Il Comitato di quartiere: Siamo ostaggi delle gang.
Coppia aggredita e derubata mentre è in auto In manette i rapinatori, uno è minorenneAggrediti mentre erano in auto: li hanno presi a botte – pugni e schiaffi – e poi hanno rubato un telefonino. Pomeriggio da incubo quella di domenica per una coppia che si era appartata in auto, una ... ilrestodelcarlino.it
Rapinarono coppia di turisti, arrestati. Uno era l’uomo caduto nell’intercapedine di via GramsciIl colpo era stato messo a segno il 3 gennaio, in via XXV Aprile. I due avevano seguito la coppia e l'avevano aggredita per prendere la borsa della donna. Poi ... ilsecoloxix.it
#maranza rapinano una coppia a #milano, la ragazza aggredita chiama sul cellulare rubato: «Vediamoci, ti ridò tutto se mi fai un...» x.com
Conegliano | Coppia aggredita in piazza Calvi, 7 denunce - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.