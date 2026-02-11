Dopo una lite in un bar di Ancona, un uomo e una donna sono stati aggrediti da uno sconosciuto. La polizia sta cercando di identificare l’autore dell’attacco, che ha lasciato il uomo ferito. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti, e le forze dell’ordine stanno intensificando le ricerche in città.

Un uomo soccorso e una donna coinvolta, questo il bilancio di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri nella zona Torrette di Ancona. L’episodio si è verificato intorno alle ore 21.30, quando la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione per una lite degenerata nei pressi di un bar. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha visto protagonisti due persone in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’abuso di alcolici, mentre sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Lite violenta ad Ancona La testimonianza della donna presente L’intervento del settantenne e la fuga dell’aggressore Le condizioni dei coinvolti e i soccorsi Lite violenta ad Ancona L’intervento degli agenti dell’U. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Coppia aggredita da uno sconosciuto dopo una lite in un bar di Ancona, è caccia all'uomo in città

Un giovane di 19 anni di Chiusi è stato arrestato dai carabinieri di Montepulciano dopo aver dato in escandescenze durante una lite in un bar.

Una coppia di giovani è stata aggredita ieri sera a Milazzo da un uomo armato di fucile da caccia.

