Sicurezza sul lavoro al cinema Astra incontro per studenti e studentesse delle superiori

Si è svolto presso il cinema Astra un incontro dedicato alla sicurezza sul lavoro, rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori. Durante l’evento sono stati proiettati alcuni filmati che mostrano situazioni in cui una condotta superficiale e disattenta ha evitato conseguenze più gravi. L’obiettivo era sensibilizzare i giovani sull'importanza di prestare attenzione alle norme di sicurezza, anche attraverso esempi pratici.

La proiezione di alcuni filmati in cui, solo per fortuna, una condotta superficiale e disattenta non ha gravi conseguenze. Episodi che, ad una prima visione, strappano una risata per la dinamica, spesso goffa, in cui tutto si sviluppa. È in questo modo, con esempi diretti, che durante l’appuntamento “Sicuri di pensarci? La sicurezza come modo di vivere” si intende formare ed informare studenti e studentesse delle scuole superiori sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e, più in generale, nella quotidianità. L’appuntamento è per mercoledì 15 aprile dalle 10 alle 12.30 al cinema Astra di piazzale Volta 3 a Parma. L’apertura della... 🔗 Leggi su Parmatoday.it Open Day Unisannio 2026: il 27 marzo accoglienza per 1.600 studentesse e studenti delle scuole superioriTempo di lettura: 2 minutiOpen Day 2026: a Benevento l’Università del Sannio apre le porte a studentesse e studenti delle scuole secondarie di... Imparare tra i banchi la sicurezza sul lavoro: al via il ciclo di incontri per gli studenti dell’Isii MarconiProsegue la collaborazione tra l’Anmil di Piacenza e l’istituto tecnico cittadino, sette gli appuntamenti in calendario: «Rendere consapevoli i... Temi più discussi: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Lavoro agile: sanzionato il datore senza informativa sulla sicurezza; Smart working e sicurezza: l’informativa ai lavoratori diventa obbligo sanzionato; Lavoro agile: sanzionato il datore senza informativa sulla sicurezza; Smart working, novità da oggi per i datori di lavoro: cosa cambia. Sicurezza sul lavoro: i 5 elementi essenziali per ogni ambiente aziendaleLa sicurezza non coincide soltanto con l’assenza di incidenti. Riguarda la chiarezza delle procedure, la leggibilità delle informazioni ... italpress.com Smart working, da oggi previsti nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Smart working, da oggi previsti nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambia ... tg24.sky.it Non è provocazione, è sicurezza Laura Sommaruga - facebook.com facebook Dal 7 aprile 2026, i datori che non forniscono l’informativa scritta sulla sicurezza ai propri dipendenti in smart working rischiano sanzioni. La norma non limita il lavoro da remoto, che tante aziende stanno cancellando, ma lo riconduce dentro un siste... x.com