Il governo italiano accelera sulla sicurezza. Stamattina si è riunito a Palazzo Chigi per discutere dei gravi fatti avvenuti a Torino e delle aggressioni contro le Forze dell’Ordine. Martedì in Aula, il ministro Piantedosi dovrà riferire sulla situazione. La maggioranza prepara una mozione di centrodestra, che potrebbe portare al varo di un pacchetto di misure già mercoledì nel Consiglio dei ministri. Le decisioni sono il risultato di un primo accordo trovato nell’ultimo incontro tra i principali rappresentanti di governo, tra cui Meloni, Salvini e Taj

AGI - Stamattina una riunione di governo, martedì la discussione in Aula (la richiesta è dei capigruppo di Fdi, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, sarà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a riferire) "sui gravissimi fatti che hanno devastato Torino e che hanno portato alle ignobili aggressioni nei confronti delle Forze dell'Ordine" con tanto di mozione di centrodestra che potrebbe contenere gli elementi del pacchetto sicurezza da portare sul tavolo del Consiglio dei ministri già mercoledì: governo e maggioranza puntano così a 'sbloccare' le misure sulle quali già nell'ultimo incontro a palazzo Chigi del 20 gennaio - presenti la premier Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto e i sottosegretari alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano - si era trovato un accordo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sicurezza: il governo accelera, vertice a Palazzo Chigi

Approfondimenti su Palazzo Chigi

Il governo mette in moto le misure per la sicurezza.

Oggi alle 15 si terrà a Palazzo Chigi un vertice di governo dedicato al nuovo pacchetto sicurezza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Palazzo Chigi

Argomenti discussi: Sicurezza, governo accelera: oggi a Palazzo Chigi riunione su decreto; Scontri a Torino, il governo accelera sul nuovo decreto Sicurezza: l'ok forse già mercoledì. Lunedì riunione a Chigi; La stretta del governo: oggi il vertice sulla sicurezza dopo la battaglia di Torino; Scuola, in arrivo nuove norme su sicurezza e armi.

Sicurezza, governo accelera: oggi a Palazzo Chigi riunione su decretoVerso norme nel Cdm di mercoledì. Salvini: Spero ci sia tutela legale agenti e fermo preventivo di 48 ore ... adnkronos.com

Scontri a Torino, il governo accelera sul nuovo decreto Sicurezza: l’ok forse già mercoledì. Lunedì riunione a ChigiAccelerare sul nuovo decreto Sicurezza per mostrare una reazione alle violenze di Torino. La bozza del pacchetto varato dal ministero dell’Interno – un altro compendio di norme-spot ultrasecuritarie, ... ilfattoquotidiano.it

Domani vertice a Palazzo Chigi: il pacchetto sicurezza atteso mercoledì in Consiglio dei ministri, si spinge per qualificare la tutela come «urgente» - facebook.com facebook

Referendum, l’incubo della rimonta del no. La campagna di Palazzo Chigi x.com