Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi il governo al lavoro su un nuovo decreto L’appello di Meloni alle opposizioni | Collaboriamo

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice sulla sicurezza tra i membri del governo. Dopo gli scontri tra polizia e antagonisti a Torino, il governo ha deciso di lavorare su un nuovo decreto e ha invitato le opposizioni a collaborare. La premier Meloni ha fatto un appello affinché tutte le forze politiche si mettano insieme per trovare una soluzione condivisa.

All'indomani degli scontri tra forze dell'ordine e antagonisti a Torino, il governo tende una mano alle opposizioni per scrivere una nuova proposta di legge in tema di sicurezza. A lanciare l'appello è la premier Giorgia Meloni, che in una nota ufficiale di Palazzo Chigi torna a ribadire il «pieno sostegno alle forze dell'ordine» e tende la mano al centrosinistra per una più « stretta collaborazione istituzionale ». I capigruppo di maggioranza, scrive Meloni, «hanno ricevuto mandato di proporre a quelli di opposizione la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni del ministro Matteo Piantedosi ».

