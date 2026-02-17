Scuole stretta sulla sicurezza | rafforzati controlli e videosorveglianza in due istituti

La prefettura di Ancona ha deciso di intensificare i controlli e potenziare le telecamere nelle scuole dopo alcuni episodi di vandalismo avvenuti nelle ultime settimane. Le autorità hanno installato nuove telecamere e aumentato la presenza delle forze dell’ordine davanti a due istituti, per garantire maggiore sicurezza agli studenti e al personale scolastico.

ANCONA- Più vigilanza davanti alle scuole, videosorveglianza rafforzata e un’azione coordinata tra prefettura, forze di polizia e istituzioni scolastiche. Dopo la direttiva congiunta del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Istruzione e del Merito, ad Ancona scatta un potenziamento dei controlli in prossimità di due istituti scolastici del capoluogo, individuati come obiettivi sensibili. La decisione è stata assunta nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura lo scorso 4 febbraio, alla presenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, dei rappresentanti del Comune di Ancona e dei vertici provinciali delle forze di polizia.🔗 Leggi su Anconatoday.it

