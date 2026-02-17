Scuole stretta sulla sicurezza | rafforzati controlli e videosorveglianza in due istituti
La prefettura di Ancona ha deciso di intensificare i controlli e potenziare le telecamere nelle scuole dopo alcuni episodi di vandalismo avvenuti nelle ultime settimane. Le autorità hanno installato nuove telecamere e aumentato la presenza delle forze dell’ordine davanti a due istituti, per garantire maggiore sicurezza agli studenti e al personale scolastico.
ANCONA- Più vigilanza davanti alle scuole, videosorveglianza rafforzata e un’azione coordinata tra prefettura, forze di polizia e istituzioni scolastiche. Dopo la direttiva congiunta del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Istruzione e del Merito, ad Ancona scatta un potenziamento dei controlli in prossimità di due istituti scolastici del capoluogo, individuati come obiettivi sensibili. La decisione è stata assunta nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura lo scorso 4 febbraio, alla presenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, dei rappresentanti del Comune di Ancona e dei vertici provinciali delle forze di polizia.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sicurezza, stretta sulle scuole pontine: controlli e videosorveglianza, ma anche progetti di legalitàLe scuole di Latina rafforzano i controlli.
Rafforzati i controlli di sicurezza per pervenire problemi nei locali: il piano del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezzaRafforzati i controlli di sicurezza nei locali pubblici di Bologna, dove il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ha deciso di intensificare le verifiche dopo alcuni episodi di degrado e piccoli incidenti nelle zone di movida.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: XXI Secolo, violenza nelle scuole, decreto sicurezza e ddl immigrazione; Pacchetto sicurezza: arresto in flagranza per aggressioni a docenti e nuove alleanze educative con famiglie; Sicurezza nelle scuole: stretta in provincia; Decreto Sicurezza: 8 giovani su 10 approvano le nuove misure.
A XXI Secolo su Rai 1 violenza nelle scuole, decreto sicurezza e ddl immigrazioneStasera su Rai 1 a XXI Secolo, violenza nelle scuole, decreto sicurezza e ddl immigrazione. Ospite il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. corrierenazionale.it
Scuole e sicurezza, stretta condivisa a Pescara con la Prefettura a tutela dei giovaniPescara. Prevenzione, legalità e tutela dei giovani entrano al centro dell’agenda istituzionale pescarese. È questo il focus della riunione del ... abruzzolive.it
L’emozione, i pensieri sulle opere, le stretta di mano: gli studenti consegnano l’inserto della Nuova Sardegna su Deledda a Mattarella Nel numero del 12 febbraio l’appello degli alunni sardi al Capo dello Stato: «Incentivi lo studio delle sue opere nelle scuole facebook