Sicurezza nelle scuole più di 4,5 milioni di euro | ecco gli istituti genovesi coinvolti

La Città metropolitana di Genova ha assegnato oltre 4,5 milioni di euro per migliorare la sicurezza delle scuole. La causa principale è il bisogno di aggiornare gli edifici scolastici e garantire ambienti più sicuri agli studenti. Di questi fondi, due milioni servono a interventi antincendio, mentre circa 2,5 milioni sono destinati all’adeguamento strutturale degli istituti scolastici. Diversi plessi genovesi riceveranno contributi per interventi specifici, tra cui rafforzamenti strutturali e sistemi di allarme. L’obiettivo è rendere più sicure le scuole del territorio.

La Città metropolitana di Genova introduce contributi del Ministero dell'Istruzione e del Merito e risorse proprie per il rafforzamento della sicurezza nelle scuole del territorio Due milioni di euro per la sicurezza antincendio, oltre due e mezzo di investimenti per l'adeguamento degli edifici: questi i fondi in arrivo dalla Città metropolitana di Genova per le scuole del territorio. Le variazioni di bilancio sono state deliberate nella seduta del consiglio metropolitano di ieri, mercoledì 18 febbraio. Le proposte, presentate dal consigliere delegato a Bilancio e Patrimonio Stefano Damonte, hanno ottenuto il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, con il sostegno anche dei gruppi di opposizione.