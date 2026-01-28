Vertice in prefettura al centro l' emergenza sicurezza in città e i controlli nei locali

Mercoledì 28 gennaio, in Prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro del vertice, l’emergenza sicurezza in città e i controlli nei locali. La riunione segue gli ultimi fatti di cronaca nel centro cittadino e una direttiva del ministero dell’Interno del 19 gennaio 2026. I rappresentanti delle forze dell’ordine hanno discusso strategie per aumentare i controlli e prevenire nuovi episodi violenti, senza perdere di vista le criticità già segnalate.

Tra i temi affrontati i recenti fatti di cronaca avvenuti nel centro cittadino e la direttiva del ministero dell’Interno del 19 gennaio 2026, dopo la tragedia di Crans-Montana Al centro dell’incontro, la definizione delle strategie operative per i controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, anche alla luce dei tragici fatti di Crans-Montana. È stata ribadita l’importanza di una collaborazione strutturata tra istituzioni, forze di polizia ed esercenti per garantire il rispetto delle normative di settore e innalzare gli standard di sicurezza, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Prefettura Città Controlli intensificati in locali e sale da ballo, il vertice in Prefettura: "Sicurezza per i frequentatori della movida barese" Questa mattina in Prefettura si è tenuto un vertice per rafforzare i controlli nelle sale da ballo e locali notturni di Bari. Sicurezza nei locali pubblici, vertice in prefettura: luci su sovraffollamento, ritrovi “ibridi” e misure antincendio In seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, si apre un confronto sulla sicurezza nei locali pubblici. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Prefettura Città Argomenti discussi: L’Aquila, sicurezza nei pubblici esercizi: vertice in prefettura; Furti in serie, mercoledì vertice in prefettura; Maltempo nel Messinese, vertice in Prefettura: attivato centro coordinamento soccorsi; Bari, case popolari nelle mani dei clan: in prefettura vertice contro le occupazioni abusive. Vertice in prefettura, al centro l'emergenza sicurezza in città e i controlli nei localiTra i temi affrontati i recenti fatti di cronaca avvenuti nel centro cittadino e la direttiva del ministero dell’Interno del 19 gennaio 2026, dopo la tragedia di Crans-Montana ... ilpescara.it Sicurezza nei locali, vertice in Prefettura: Intensificare controlli nei luoghi di intrattenimentoSi è riunito nella Prefettura di Grosseto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per parlare di sicurezza nei locali ... grossetonotizie.com Vertice in Prefettura dopo l'appello del sindaco Sclavi e la nuova direttiva del Ministero dell'Interno a seguito dei fatti di Crans-Montana: "Le forze dell'ordine monitoreranno anche i canali social" - facebook.com facebook Crollo Casoria, Regione al lavoro per allestire tensostruttura per gli sfollati. Vertice in prefettura a Napoli: 90 le persone sgomberate. Strada resta interdetta #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.