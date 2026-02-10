Arera sospende per sei mesi le bollette di luce gas acqua e rifiuti nei Comuni colpiti dal Ciclone Harry | interessate Calabria Sardegna e Sicilia

L'Arera ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti nei Comuni colpiti dal Ciclone Harry. La misura riguarda principalmente Calabria, Sardegna e Sicilia, dove molte famiglie avevano già difficoltà a pagare. L'Autorità ha approvato un provvedimento d'urgenza per alleggerire le spese di chi vive in quelle zone.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato un provvedimento d'urgenza che dispone la sospensione dei pagamenti delle bollette e degli avvisi di pagamento relativi a luce, gas, acqua e rifiuti per un periodo di sei mesi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il pagamento delle bollette è sospeso per sei mesi: la decisione di Arera dopo il ciclone HarryTutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive site nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della P ... italiaoggi.it

Arera, 'sospeso per sei mesi pagamento bollette regioni colpite da maltempo'L'Arera ha approvato un provvedimento d'urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, ... ansa.it

