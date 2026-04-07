Da oltre quarant’anni, il gruppo musicale Amici si esibisce regolarmente, mentre recentemente Gessica Notaro ha preso parte a un evento in scena. A Firenze si tiene l’iniziativa intitolata

Firenze ombelico di un Rinascimento sociale e culturale. Con l’iniziativa ’Omaggio a Firenze: 40 anni Sicuramente Amici’, la città celebra il legame indissolubile con la Compagnia Rdl (Ragazzi del Lago) e con il suo fondatore Leo Amici, poeta e filantropo che proprio nel capoluogo toscano, nel 1986, diede il via a un’avventura artistica capace di fondere palcoscenico e impegno civile. Il cuore delle celebrazioni si snoda tra riflessione e spettacolo. Oggi (ore 15,30), la Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi ospiterà un convegno sul valore terapeutico ed educativo dell’arte scenica. Un momento di confronto che vede la partecipazione di nomi come Lucia Vasini e il regista Carlo Tedeschi, ma che guarda anche alla storia del territorio con un focus su Leonardo da Vinci curato da Roberta Barsanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicuramente Amici da quarant’anni. Anche Gessica Notaro in scena

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Firenze, in scena ‘Omaggio a Firenze: 40 anni Sicuramente Amici’Firenze, 6 aprile 2026 - Un omaggio alla città che l’ha vista sul palco con la sua prima produzione, dove il teatro è divenuto strumento non solo...

Temi più discussi: Omaggio a Firenze: 40 anni 'Sicuramente Amici' riflessione sul teatro sociale e spettacolo musicale del Teatro Leo Amici in collaborazione con la Compagnia RDL; Sicuramente Amici compie 40 anni e torna a Firenze; Montecolombo. Sicuramente amici per i 40 anni del musical di Carlo Tedeschi celebrazioni a Rimini e Firenze il 5 e; Un amore fuori dal mondo.

Sicuramente amici: quarant'anni di pace, amore e fratellanza al Teatro Cartiere CarraraFirenze, 20 marzo 2026 - Creatività, memoria e umanità. Era il 1986, e il poeta e filantropo romano Leo Amici aveva già immaginato da qualche anno di edificare sul Lago di Monte Colombo, piccolo paese ... lanazione.it

La meravigliosa favola dell’umanità ’Sicuramente amici’, 40 anni dopoPensare al domani. Immaginando un futuro di pace, amore e fratellanza: è il percorso comune che unisce la città di Firenze, il comune di Vinci - sede delle celebrazioni per la nascita di Leonardo Da ... lanazione.it

Anche Gessica Notaro festeggia Sicuramente Amici Musical! Celebriamo insieme i dello spettacolo più amato con: più di 30 artisti in scena, 20 quadri di danza, prosa, mimo e musica, 300 costumi di epoche storiche diverse, oltre 2 ore di show dal vi - facebook.com facebook