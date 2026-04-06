A Firenze si tiene uno spettacolo intitolato “Omaggio a Firenze: 40 anni Sicuramente Amici”, che celebra i quarant’anni di attività di un gruppo teatrale nato in città. L’evento si svolge nella stessa location dove il gruppo ha debuttato e rappresenta un’occasione per ricordare il legame tra il teatro e la comunità locale, coinvolgendo il pubblico con una pièce che unisce arte e solidarietà.

Firenze, 6 aprile 2026 - Un omaggio alla città che l’ha vista sul palco con la sua prima produzione, dove il teatro è divenuto strumento non solo culturale ma anche sociale, portando sulla scena oltre all’arte anche la solidarietà. Un connubio che si rinnova, 40 anni dopo, e che celebra con due momenti il felice anniversario. Con “Omaggio a Firenze: 40 anni Sicuramente Amici”, iniziativa patrocinata da Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Vinci, in collaborazione con Associazione Nazionale Case della Memoria, Centro associazioni culturali Fiorentine, arriva nel capoluogo toscano la Compagnia RDL-... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena ‘Omaggio a Firenze: 40 anni Sicuramente Amici’

Omaggio a Firenze: Teatro e sociale con i 40 anni di Sicuramente Amici“Sicuramente Amici” – Omaggio a Firenze nel 40ennale dal debutto nella città Toscana, avvenuto l’8 aprile 1986 al Teatro Tenda e che ha segnato la...

Firenze, in scena l'omaggio in musica a StraussFirenze, 10 febbraio 2026 - Oltre trent’anni di live e l’etichetta di brass band più virtuosa e funambolica al mondo.

Temi più discussi: Omaggio a Firenze: 40 anni 'Sicuramente Amici' riflessione sul teatro sociale e spettacolo musicale del Teatro Leo Amici in collaborazione con la Compagnia RDL; il Musical ''Sicuramente Amici'' dopo 40 anni al Teatro Cartiere Carrara; Montecolombo. Sicuramente amici per i 40 anni del musical di Carlo Tedeschi celebrazioni a Rimini e Firenze il 5 e; Omaggio a Firenze: Teatro e sociale con i 40 anni di Sicuramente Amici.

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Tra i tanti amici che ci sostengono con amore e costanza ci sono sicuramente i cadetti dell’ Accademia Aeronautica di Pozzuoli che non mancano mai di farci visita per donare un sorriso ai nostri bambini. Ed anche questa Pasqua, come ogni anno, sono venuti facebook

“Sicuramente amici”, il musical della fratellanza, 40 anni dopo torna a Firenze, dove debuttò x.com