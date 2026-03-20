Sicuramente amici | quarant' anni di pace amore e fratellanza al Teatro Cartiere Carrara

Al Teatro Cartiere Carrara di Firenze si sono celebrati quarant’anni di amicizia e collaborazione tra artisti e comunità locali. La manifestazione ha ricordato il periodo a partire dal 1986, coinvolgendo figure di spicco del mondo culturale e sociale. Durante l’evento sono stati presentati progetti, mostre e incontri che hanno sottolineato il legame duraturo tra i partecipanti e la scena artistica della città.

Firenze, 20 marzo 2026 - Creatività, memoria e umanità. Era il 1986, e il poeta e filantropo romano Leo Amici aveva già immaginato da qualche anno di edificare sul Lago di Monte Colombo, piccolo paese dell'entroterra riminese, una struttura dedicata ai giovani, agli anziani e all'infanzia abbandonata: con l'obiettivo di raccogliere fondi per il progetto, ideò il soggetto di "Sicuramente amici" - poi scritto e diretto da Carlo Tedeschi e Giancarlo De Matteis - uno spettacolo a metà tra la commedia italiana e il musical americano che conquistò l'allora Teatro Tenda di Firenze con i suoi valori ispirati alla pace, l'amore e la fratellanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sicuramente amici": quarant'anni di pace, amore e fratellanza al Teatro Cartiere Carrara Articoli correlati Leggi anche: "Sicuramente Amici", musical al Teatro Cartiere Carrara Herbert Ballerina al Teatro Cartiere Carrara di FirenzeSull’onda dello straordinario successo TV – attualmente ospite fisso di “Affari tuoi” - sui social, al cinema e in libreria, Herbert Ballerina torna...