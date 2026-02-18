Alatri presentazione del ricettario Saperi e saporile ricette dei nonni

Avete mai sentito il profumo della cucina della nonna appena varcata la soglia? La Ciociaria non è solo una terra, è un sapore che resta nel cuore. Abbiamo deciso di racchiudere questa anima in un unico grande progetto. Appuntamento nel Chiostro di San Francesco con la presentazione del ricettario "Saperi e sapori.le ricette dei nonni". Non è solo un elenco di ingredienti, ma un viaggio tra i borghi, le tradizioni e i segreti tramandati digenerazione in generazione. Dalla sagne e fagioli alla vera ricetta delle frappe, riscopriamo insieme le radicidella nostra tavola. Sarà l'occasione per parlare di storia, territorio e, ovviamente, per celebrare il buon cibo! Frosinone, “Libri in Accademia 2025-2026 – I nomi e i volti della storia dell’arte .🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Ha riaperto la gelateria Pampanin, a Pavia è tornato il gelato fatto secondo le ricette dei nonniA Pavia, la gelateria Pampanin ha riaperto dopo nove anni, portando di nuovo in città il gelato preparato secondo le ricette dei nonni.

Leggi anche: A Padova la presentazione del libro "Un Sapere che appella altri Saperi"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.