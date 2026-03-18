Sabato le Alpi Apuane si trasformeranno in un ponte tra due città, con un abbraccio simbolico tra Aronte e Frigido. L’evento coinvolge due percorsi distinti, che si incontrano lungo il territorio montano per creare un collegamento tra i due punti. Nessuna interpretazione, solo un fatto: le montagne diventano il luogo di un gesto che unisce due realtà.

Le Alpi Apuane sabato diventeranno un ponte. Non un’immagine poetica, ma un fatto: due cammini, due città, due comunità che si muovono l’una verso l’altra per incontrarsi a metà, al Vergheto, là dove i sentieri si sfiorano e la montagna sembra fatta apposta per unire ciò che la pianura spesso divide. È questo il cuore dell’iniziativa organizzata dai Cai di Massa e Carrara, un appuntamento che mette al centro la bellezza aspra e luminosa delle Apuane e il valore del turismo lento, capace di restituire senso ai luoghi e a chi li attraversa. Un evento che arriva a pochi giorni dalla presentazione congiunta dei due itinerari allo stand Visit Tuscany della BIT di Milano, dove il Cammino di Aronte e il Cammino del Frigido sono stati raccontati come un’unica grande narrazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’abbraccio tra Aronte e Frigido. Un ’ponte’ tra due cammini, due città

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