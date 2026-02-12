‘Geo’ racconta l’anima rurale del Sannio | pastori vignaioli e antiche tradizioni 

‘Geo’ torna a raccontare il Sannio, un territorio che resiste tra passato e presente. La puntata su Rai 3 ha mostrato pastori, vignaioli e artigiani che lavorano ogni giorno per mantenere vive vecchie tradizioni, ma anche per innovare. Tra le montagne e le campagne, uomini e donne continuano a tramandare usanze antiche, mescolandole con le sfide di oggi. Un modo concreto di mantenere in vita un patrimonio che si fa sempre più raro.

Tempo di lettura: 4 minuti Un territorio resiste, custodisce la memoria e nel contempo la innova. Lo speciale di ‘ Geo ‘, in onda su Rai 3, ha raccontato il territorio sannita in cui agiscono allevatori, vignaioli e artigiani che ogni giorno intrecciano fatica e passione nel segno della tradizione.  Protagonista del viaggio è la pecora Laticauda, il cui nome – ‘coda larga’ – descrive la caratteristica distintiva di questa razza allevata sulle colline nel Sannio. Si ritiene che la Laticauda sia nata dall’incrocio tra la razza appenninica locale e quella berbera, importata dal Nord Africa nel Settecento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

