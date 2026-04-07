Sul campo da tennis di Montecarlo, l’azzurro ha ottenuto una vittoria in 64 minuti contro il francese Humbert, attualmente al 34° posto nel ranking ATP. Con un risultato di 6-3, 6-0, ha conquistato il primo turno, segnando una vittoria su questa superficie per la seconda volta in tre incontri contro il suo avversario. Anche questa volta, ha indossato il suo solito Rolex rosa, nonostante la terra rossa non sia la sua superficie preferita.

Ok, lo sappiamo la terra rossa non è la preferita di Sinner, eppure a Montecarlo il suo esordio è stato strepitoso: in 64 minuti di gioco l’azzurro ha battuto il francese Humbert, 34esimo nella classifica Atp, sconfitto per la seconda volta su tre, con un perentorio 6-3 6-0. Un inizio che promette bene per il primo Masters 1000 di stagione che potrebbe riconfermare l’azzurro numero 1 al mondo. Nel frattempo sotto gli occhi del tifoso Usain Bolt, ma anche di Alessandro Borghi e Aaron Piper, solo per citarne alcuni, Sinner è sceso in campo con un nuovo kit di gara in un'insolita color verde salvia, ha indossato il suo consueto cappellino in testa, e non ha abbandonato il suo amatissimo Rolex. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sì, Sinner porta il solito Rolex rosa anche sulla terra rossa

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SINNER HA FRETTA ALL'ESORDIO Troppo Jannik per il francese Humbert: Sinner si porta a casa il match d’esordio al torneo monegasco in poco più di un’ora. Ora affronterà il vincente di Cerúndolo-Machác #Tennis #RolexMontecarlo #Sinner x.com