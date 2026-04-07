Una frana si è risvegliata in Molise, provocando la sospensione dei treni sulla linea adriatica e l’interruzione dell’autostrada locale. I passeggeri diretti al nord Italia si sono trovati bloccati, con i treni fermati e le auto ferme sulla strada interessata. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare i danni e mettere in sicurezza l’area, mentre le autorità hanno avviato le operazioni di gestione dell’emergenza.

Enormi disagi per i passeggeri diretti al nord Italia lungo la dorsale ferroviaria adriatica. Il crollo del ponte sul fiume Trigno per il maltempo della scorsa settimana e il contemporane o risveglio della storica frana di Petacciato, in Molise, hanno praticamente bloccato la circolazione sulla Statale 16 Adriatica, sull'autostrada A14, dove sono in corso i rilievi tecnici, e sulla strada ferrata, di fatto dividendo in due l’Italia. Nello scalo ferroviario di Termoli sono centinaia i passeggeri in attesa, famiglie con bambini, studenti, pendolari, che non sanno se e quando potranno arrivare a destinazione. Fermi in stazione un Frecciarossa diretto a nord e un Intercity per Bolzano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si "risveglia" una frana in Molise. Treni bloccati a Termoli e autostrada bloccata

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Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato #maltempo x.com

Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e la linea ferroviaria. Sono in corso sopralluoghi dei tecnici, lesioni sul manto stradale #ANSA - facebook.com facebook