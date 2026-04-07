Nel Molise, dopo le intense piogge, si è verificata una frana che ha interessato una zona storica a Petacciato, portando all'evacuazione di 50 persone. La strada statale A14 è stata chiusa al traffico e anche la linea ferroviaria è stata sospesa. Il responsabile della protezione civile ha comunicato che si stanno monitorando le condizioni del territorio per valutare ulteriori interventi. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità gestiscono l'emergenza.

Autostrada A14 chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Chiuso anche un tratto della Statale 16 Adriatica. La paralisi di tutte le vie di comunicazione è stata imposta dal risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, nel Basso Molise. La riattivazione del movimento franoso, che risale a oltre 60 anni fa, scaturisce dall'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno. Sono 50 le persone al momento evacuate dal comune di Petacciato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato: evacuate 50 persone

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Il maltempo che ha sferzato il litorale molisano ha riattivato la frana storica di Petacciato, in provincia di Campobasso. Attiva da almeno 110 anni, è considerata la frana più estesa d’Europa. Chiusa l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzi - facebook.com facebook

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