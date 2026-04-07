Maltempo si riattiva la frana di Petacciato | chiuse A14 e linea ferroviaria

Questa mattina si è verificato il riattivarsi della frana a Petacciato, nel Basso Molise, a seguito delle intense piogge che hanno interessato l’area nei giorni scorsi. Le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente l’A14 e la linea ferroviaria nella zona per motivi di sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta direttamente, ma le attività di transito sono state interrotte per consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Si è riattivata questa mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall’alluvione. I primi cedimenti riguardano la strada che collegano il paese alla marina, spaccata in più punti a causa dei movimenti del terreno. La situazione è in evoluzione e diverse strade risultano già chiuse. Nei giorni scorsi erano stati adottati provvedimenti precauzionali, tra cui la chiusura del belvedere, storicamente uno dei punti più esposti. Un segnale che lasciava presagire una riattivazione del fenomeno, ora confermata dai nuovi cedimenti. La frana di Petacciato è uno dei dissesti più estesi e complessi d’Europa. Documentata da oltre cento anni, ha conosciuto numerose riattivazioni, spesso legate a periodi di piogge prolungate più che a singoli eventi estremi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, si riattiva la frana di Petacciato: chiuse A14 e linea ferroviaria Leggi anche: Maltempo, cede il sentiero della diga. E si riattiva la frana a Mazzolla Interventi di stabilizzazione a Petacciato e sulla A14 affidati a Technital per prevenire ulteriori crolliUn intervento di messa in sicurezza da 27 milioni di euro è stato affidato a Technital per fronteggiare i rischi legati a una delle frane più estese... Si parla di: Il maltempo divide l’Italia lungo la dorsale Adriatica. Maltempo, cede il sentiero della diga. E si riattiva la frana a MazzollaMONTECATINI VALDICECINANon c’è tregua per le colline della Valdicecina. Dopo mesi di piogge incessanti che hanno saturato il suolo, trasformando ogni pendio in una potenziale minaccia, il territorio ... lanazione.it Maltempo, in Molise crolla ponte sul Trigno. Un'auto coinvolta, si cerca un dispersoParticolarmente colpito il Centro-Sud. Ieri molte zone - soprattutto in Abruzzo e Molise - sono state interessate da piogge, neve e vento, con esondazioni, evacuazioni, gravi disagi alla viabilità e ... tg24.sky.it