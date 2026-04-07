Si rinnovano le Terme Romane di Vasto | al via interventi straordinari di manutenzione e tutela

Le Terme Romane di Vasto stanno per essere soggette a interventi di manutenzione e tutela grazie a un finanziamento ministeriale di 80mila euro. I lavori interesseranno il sito archeologico di Via Adriatica, che dalla riapertura nel 2024 ha attirato numerosi visitatori locali e turisti durante i mesi estivi. La manutenzione mira a preservare le strutture e garantire la fruibilità del luogo nel tempo.

Si tratta del complesso termale più grande dell’intera fascia Adriatica dell’Italia centro-meridionale: ha un’estensione di circa 250 metri quadrati Un finanziamento ministeriale di 80mila euro consentirà la riqualificazione del sito archeologico di Via Adriatica che dalla riapertura nel 2024, nei periodi estivi, è stata oggetto di ammirazione di moltissimi concittadini e turisti. Il sito, dunque, sarà chiuso fino a conclusione degli interventi. Le terme di Vasto, l’antica Histonium, sono il complesso termale più grande dell’intera fascia Adriatica dell’Italia centro-meridionale: ha un’estensione di circa 250 metri quadrati. In base alla sua... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Interventi di manutenzione per la tutela verde dell’Isola Grande di Porto CesareoPORTO CESAREO – Nuovi interventi di manutenzione per la tutela verde dell’Isola Grande di Porto Cesareo. Piano delle potature, i consiglieri della terza commissione: "Bene interventi straordinari, ma serve una manutenzione costante"Chiesta all'amministrazione un'attenzione particolare alle aree più critiche come Bonagia, via Oreto, corso dei Mille, via Mico Geraci, via Monte San... Temi più discussi: L’area archeologica delle Terme Romane si rinnova, finanziamento da 80mila euro; Vasto, chiudono le terme romane: via ai lavori di riqualificazione del sito di via Adriatica; Pasqua 2026, cosa fare e dove andare all’ultimo minuto: dalle terme alla Sicilia, le 13 mete che vi consigliamo tra relax, città e natura; Una donazione per ricordare Domenico Travaglini. Monfalcone, riaprono le Terme RomaneRiaprono Terme Romane a Monfalcone a seguito di importanti interventi di sostituzione delle tubature - dovuti alla vetustà degli impianti - e di riqualificazione della struttura. Possibili le ... rainews.it Terme di Monfalcone, si lavora per la riapertura entro l'annoLe Terme Romane di Monfalcone, le uniche in Friuli Venezia Giulia con acqua termo-minerale calda a 40 gradi. Salvo una parentesi da marzo ad agosto del 2023 sono rimaste chiuse per manutenzione ... rainews.it Avete mai visitato le Antiche Terme Romane di Fordongianus Questo luogo vi conquisterà immediatamente. Un viaggio lungo 2000 anni immerso in un contesto paesaggistico fiabesco sulle sponde del fiume Tirso. Forum Traiani è visitabile tutti i giorni, sono - facebook.com facebook Terme romane di Vasto, l’area archeologica si rinnova Soprintendenza e Comune annunciano interventi straordinari di manutenzione e tutela x.com