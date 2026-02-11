Furgone si ribalta e finisce fuori strada conducente estratto dalle lamiere e soccorso con l'eliambulanza

Un furgone si è ribaltato questa mattina ad Allumiere. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco. È stato subito soccorso e trasferito d’urgenza con l’eliambulanza. Per ora, le sue condizioni restano da chiarire.

