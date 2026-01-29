L' incidente stradale poi picchia la compagna al pronto soccorso | arrestato

Dopo un incidente stradale a Viterbo, un uomo ha aggredito la compagna al pronto soccorso. La donna ha chiamato i medici, ma lui l’ha presa a pugni davanti ai presenti. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo, che ora si trova in cella. La donna è stata medicata e non è in pericolo di vita.

Prima un incidente stradale, poi una lite degenerata in violenza all'interno del pronto soccorso di Viterbo. Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna. Secondo le ricostruzioni, la coppia, da poco in provincia, sarebbe rimasta coinvolta in un incidente. I due si sarebbero poi recati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa per gli accertamenti del caso, ma proprio all'interno della struttura sanitaria la situazione sarebbe precipitata. Qui, infatti, sarebbe scoppiata una discussione tra i due, culminata con l'aggressione dell'uomo ai danni della donna.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Incidente Gira nudo per il pronto soccorso, poi picchia un'operatrice: arrestato Incidente stradale, giovanissima investita e trasportata al pronto soccorso Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio a Terni, in via Gramsci, vicino all'Ipercoop. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Viterbo Incidente Argomenti discussi: Incidente alla Magliana: automobilista travolge tre pedoni e scappa; Del Vecchio jr indagato dopo l’incidente in Ferrari: Costrinse un dipendente a mettersi al volante; Per evitare un frontale travolge le auto in sosta. Incidente lungo la SS73; Ciclista 18enne investito da un'auto che poi scappa. Il padre: Mio figlio, salvo per miracolo. Carambola tra auto, poi il frontale contro il bus: i fidanzatini Gianvito e Denise muoiono intrappolati tra le lamiereLui aveva 18 anni ed era una promessa del calcio, lei era di tre anni più piccola. Ferito un altro ragazzo. La loro Passat è finita prima contro altre due vetture e poi contro il mezzo pesante ... today.it Auto sbanda in rotonda, poi il volo nella scarpata: ragazzo in ospedalePaura nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, per un ragazzo di 24 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la provinciale 64 a Milzano. Il giovane avrebbe perso il controllo ... bresciatoday.it La Curva A onora i tifosi del Paok, morti ieri in un incidente stradale. Hanno perso la vita sette tifosi di Salonicco, uno scontro sfrontate tra il van e un camion è stato fatale. Tre Ultras sono ancora in lotta tra la vita e la morte. Forza ragazzi - facebook.com facebook Anziana truffa il truffatore: finge di credere all'incidente stradale della figlia e lo fa arrestare x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.