Si nasconde alle spalle di un passeggero e tenta di spingerlo sotto il treno in arrivo | attimi di panico e terrore alla stazione di Northgate

Alla stazione di Northgate, a Seattle, si sono vissuti attimi di terrore quando una persona si è nascosta dietro a un passeggero e ha tentato di spingerlo sotto un treno in arrivo. La scena si è svolta mentre il convoglio si avvicinava a velocità sostenuta, generando panico tra i presenti. Non ci sono state segnalazioni di feriti, ma l’episodio ha causato scompiglio tra i presenti.

Momenti di terrore alla stazione di Northgate, a Seattle, quando un passeggero è stato spinto verso i binari mentre un treno si avvicinava a tutta velocità. L’uomo, Peter Michael Walbrun, stava consultando il suo telefono ed era in piedi sulla banchina della metropolitana, quando alle sue spalle un individuo incappucciato ha tentato di spingerlo sotto il convoglio in arrivo. Le immagini diffuse dalle autorità fanno gelare il sangue: nel video si vede l’aggressore avvicinarsi alle spalle di Walbrun con movimenti rapidi e calcolati, osservando ogni gesto. Appena nota il treno in arrivo, lo spinge con violenza verso i binari, con l’intendo di trasformare un momento di routine in tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si nasconde alle spalle di un passeggero e tenta di spingerlo sotto il treno in arrivo: attimi di panico e terrore alla stazione di Northgate Terrore sul treno, 2 banditi rapinano passeggero che tenta di inseguirli. Poi la minaccia col coltello: “Questo è per te”Bologna, 21 gennaio 2026 - Ancora paura sulla linea ferroviaria Bologna-Porretta Terme: un passeggero è stato rapinato del cellulare da due... Leggi anche: Terrore a Capalbio, rapina in villa nella notte. Marito e moglie sequestrati. “Attimi di terrore, siamo sotto choc” Si parla di: Si apposta dietro un uomo e lo spinge verso il treno in corsa. Si nasconde alle spalle di un passeggero e tenta di spingerlo sotto il treno in arrivo: attimi di panico e terrore alla stazione di NorthgateAttimi di terrore alla stazione di Northgate: schizofrenico cerca di spingere un uomo sotto il treno in arrivo. Salvo per un soffio ... ilfattoquotidiano.it Si apposta alle spalle di un passeggero e lo spinge mentre il treno arriva, il video chocUn criminale schizofrenico si è appostato alle spalle di un ignaro passeggero, aspettando che un treno di Seattle si avvicinasse prima di spingerlo violentemente verso i ... ilgazzettino.it