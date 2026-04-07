Si corre verso l’estate con un organico dimezzato Assumere vigili stagionali subito

A Lecce, con l’arrivo dell’estate, si affrontano questioni legate alla sicurezza stradale e alla gestione urbana, in un momento in cui l’organico delle forze di polizia municipale è stato ridotto della metà. Le autorità locali si stanno concentrando sulla possibilità di assumere vigili stagionali per far fronte alle esigenze crescenti legate alla stagione estiva. La questione resta al centro del dibattito tra amministrazione e cittadini.

Il consigliere d’opposizione Antonio Rotundo presenta un’interpellanza urgente: “Siamo a metà delle unità previste. Il nuovo decreto sicurezza offre un’occasione d’oro che il Comune non può sprecare” Lecce si prepara ad affrontare l’imminente stagione estiva, ma a tenere banco a Palazzo Carafa è il nodo critico legato alla sicurezza stradale e alla gestione urbana. Il consigliere del Partito democratico Antonio Rotundo ha infatti presentato un’interpellanza urgente rivolta alla sindaca Adriana Poli Bortone per sollecitare l’adozione di un piano di assunzioni stagionali destinato a rinforzare il corpo della polizia locale, attualmente in forte sofferenza numerica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Comune di Taranto, FP-CGIL: organico dimezzato e uffici sotto pressioneTarantini Time QuotidianoLa FP-CGIL interviene sulla situazione del personale del Comune di Taranto, segnalando condizioni operative sempre più... Fiumicino, Di Genesio Pagliuca: “Polizia locale sotto organico: assumere gli agenti o prorogare i contratti”Fiumicino, 9 marzo 2026 – “Dal 1° marzo la nostra polizia locale opera con un organico ulteriormente ridotto a causa della scadenza dei contratti... Argomenti più discussi: Brindisi, Edison verso l’addio al deposito Gnl su Costa Morena: Il costo dell'opera è salito di 50 milioni; Stretto di Hormuz: verso nuovi scenari; Influenza K (marzo 2026): sintomi, durata e cura; Civita Castellana, l'alleanza di centrodestra si disintegra e si va verso la corsa a tre. SUD TV. . ASL Salerno: pubblicato il bando per assumere 30 medici di emergenza-urgenza nei Pronto Soccorso. Obiettivo rafforzare organici e ridurre sovraffollamento e tempi di attesa negli ospedali della provincia. Erika Noschese #Sanità #ASLSalerno #Pr - facebook.com facebook Perfetto. Il parlamento europeo vieta di assumere persone con cui hai relazioni. Volete discutere su assistente della Salis. Io no. Quindi il vostro gioco infantile di tirarvi melma addosso ignorando quella in cui siete seduti non mi interessa. Chiaro x.com