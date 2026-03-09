Fiumicino Di Genesio Pagliuca | Polizia locale sotto organico | assumere gli agenti o prorogare i contratti

Dal 1° marzo, la polizia locale di Fiumicino lavora con un organico più esiguo, a causa della scadenza dei contratti degli agenti stagionali. Il responsabile della polizia locale ha annunciato che si sta valutando se procedere con nuove assunzioni o prorogare i contratti esistenti. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli operatori e le autorità locali.

Fiumicino, 9 marzo 2026 – “Dal 1° marzo la nostra polizia locale opera con un organico ulteriormente ridotto a causa della scadenza dei contratti degli agenti stagionali. È una situazione che desta forte preoccupazione, soprattutto alla vigilia della stagione turistica. Occorre dunque assumersi una responsabilità chiara: o si prorogano immediatamente i contratti a tempo determinato oppure si avvia un nuovo concorso per rafforzare stabilmente il Comando. Continuare a rimandare significa scaricare sui cittadini e sugli stessi agenti il peso di decisioni che non vengono prese”. “Inoltre con le novità normative introdotte dal recente Decreto Sicurezza 2026, non ci sono più alibi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Fiumicino, Di Genesio Pagliuca e Petrillo: “Aula consiliare aperta alle aziende private, ma chiusa ai cittadini”Fiumicino, 4 febbraio 2026 – “A Fiumicino accade anche questo: mentre ai cittadini e alle associazioni culturali vengono negate le sale comunali per... Polizia locale, forte carenza di personale: in organico 60 agenti, ma dovrebbero essere 250Un organico di appena 60 componenti per la polizia locale di Latina, quando, in base agli schemi normativi della Regione Lazio, per un Comune delle... Una raccolta di contenuti su Genesio Pagliuca Discussioni sull' argomento Farmacie comunali, Di Genesio Pagliuca: serve trasparenza sulla società, sul futuro del servizio e dei lavoratori; Referendum a Fiumicino, il Pd: Favorire il voto dei fuori sede è una scelta democratica; Scuola infanzia Fregene, Di Genesio Pagliuca e Meloni: Bambini senza spazio all’aperto; Farmacie comunali di Fiumicino, l’allarme del Pd: Servono chiarezza e tutele per i lavoratori. FIUMICINO ONLINE - Scuola infanzia Fregene, Di Genesio Pagliuca e Meloni: "Bambini senza spazio all'aperto". Presentata mozione per il ripristino e la messa in sicurezza del boschetto ... Clicca qui - facebook.com facebook