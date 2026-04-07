Federica Pellegrini e le figlie a casa | tutti impazziti per la prima foto insieme

Nelle ultime ore, sui social sono state condivise le prime foto di una nuotatrice con le sue figlie a casa. Le immagini mostrano momenti di intimità e felicità, attirando l’attenzione di numerosi utenti. La condivisione di queste fotografie ha suscitato reazioni di entusiasmo e affetto tra i follower, che hanno commentato con parole di sostegno e apprezzamento. Nessun dettaglio sulla vita privata dell’atleta è stato fornito oltre alle immagini pubblicate.

La gioia di una nuova vita, la delicatezza di un momento atteso e condiviso con migliaia di fan. Nelle ultime ore, i social si sono riempiti di immagini e parole cariche di emozione, raccontando un evento che ha toccato il cuore di molti. Una nascita che porta con sé non solo felicità, ma anche una nuova pagina tutta da scrivere per una famiglia già molto amata dal pubblico. Il lieto evento è avvenuto in una struttura d’eccellenza del Nord Italia: la piccola Rachele Giunta è venuta alla luce il 2 aprile all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Negrar di Valpolicella, a pochi chilometri dal centro di Verona. “La nostra piccola è nata con la luna rosa”, aveva scritto Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram per annunciare la nascita della seconda figlia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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