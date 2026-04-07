Un negozio storico nel cuore di Marina centro chiude le sue porte, aggiungendosi ad altri locali che hanno deciso di cessare l’attività negli ultimi tempi. La boutique Benny’s, conosciuta nel quartiere, si trova ora vuota dopo anni di presenza, mentre alcuni locali vicini continuano ad aprire come bazar o punti vendita di varia natura. La situazione commerciale nel centro della città si sta modificando, con molti negozi che chiudono o cambiano destinazione.

Rimini, 7 aprile 2026 – Un’ altra vetrina al buio nel cuore di Marina centro. Un altro storico negozio che lascia il ’salotto’. Ha chiuso i battenti Benny’s, boutique aperta dalla famiglia Giacobino nel 1981. Un negozio che è stato all’epoca una rivoluzione nella moda. E seguito, nel 1989, dall’apertura del secondo negozio in centro. Ora è rimasta solo la boutique in via Garibaldi. Una scelta difficile, tanto che i titolari – in un primo momento – avevano anche pensato di tenere il negozio di viale Vespucci aperto solo nella stagione estiva. Poi la decisione di chiudere definitivamente. E da alcune settimane è comparso in vetrina il cartello ’affittasi’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Shopping in crisi, chiude anche la boutique Benny’s. “Qui aprono solo locali e bazar”

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