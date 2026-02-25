Chiude la boutique M Bardelli di corso Magenta era stata aperta nel 1941

Ha chiuso in corso Magenta 13, a Milano, il negozio “M. Bardelli”, dopo 85 anni di storia. Era stato aperto nel 1941 da Matilde Bardelli e inizialmente era specializzato in copricapi, per poi variare l'assortimento a tutto l'abbigliamento per uomo e donna. Successivamente, alla boutique storica se n'è affiancata un'altra, in via Madonnina. L'azienda che li riunisce è condotta dalla generazione dei nipoti della fondatrice, che non hanno mai tradito lo stile classico e “senza rumore” dell'insegna. Niente pubblicità, niente articoli sui giornali (tranne qualche eccezione), ma un negozio comunque molto conosciuto dai milanesi, e non solo. Un punto di riferimento per il quartiere. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

