Chiude la boutique Bardelli Sobria eleganza dal 1941 | Perdiamo la nostra storia

La decisione di chiudere la boutique Bardelli deriva dal calo delle vendite e dalla crescente difficoltà di attrarre clienti. La storica negozio di corso Magenta, aperto nel 1941, ha visto ridursi il flusso di visitatori negli ultimi anni, portando infine alla chiusura. La perdita di questo punto di riferimento rappresenta un colpo duro per la tradizione dell’eleganza milanese. La boutique lascia dietro di sé decenni di storia e ricordi.

© Ilgiorno.it - Chiude la boutique Bardelli. Sobria eleganza dal 1941: "Perdiamo la nostra storia"

di Violetta Fortunati MILANO A Milano si spegne un’altra luce di corso Magenta. Dopo oltre 80 anni di storia chiude Bardelli, la boutique simbolo dell’eleganza milanese dal 1941. Le saracinesche si sono abbassate in silenzio, senza clamore. Ma per molti milanesi la chiusura di questo storico negozio di abbigliamento è un colpo al cuore. Bardelli ha rappresentato un presidio di eleganza classica e discreta, un indirizzo sicuro per chi cercava qualità e misura in un mondo che cambia sempre più in fretta. Fondato nel 1941 da Matilde Bardelli come piccola bottega di cappelli nel cuore di Milano, in corso Magenta 13, nel pieno degli anni difficili della guerra, il negozio aveva saputo attraversare le stagioni della città, dalla ricostruzione al boom economico, fino alla Milano contemporanea, mantenendo un’impronta stilistica precisa: capi senza tempo, attenzione ai dettagli, rapporto diretto con il cliente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: La boutique Battarra chiude dopo 56 anni: Riccione perde un pezzo di storia. “Quando bastava uno spillo a creare l’abito” Lutto a Stagno | Addio a Roberto Turbati, volto storico di 'Frenzio': "Perdiamo un pezzo della nostra storia"Stagno piange la scomparsa di Roberto Turbati, uno dei volti più noti di 'Frenzio'.