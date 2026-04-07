Un nuovo allenatore prende il comando della squadra di basket universitaria dopo un’eliminazione al primo turno del torneo NCAA. La società ha annunciato l’ingaggio di un tecnico proveniente dalla NBA, che sostituisce il precedente allenatore. La scelta arriva a pochi giorni dalla conclusione della competizione, segnando un cambio di guida in vista della prossima stagione.

Michael Malone assume la guida tecnica dei North Carolina Tar Heels. Il tecnico proveniente dall’NBA arriva a UNC per sostituire Hubert Davis, dopo l’eliminazione della squadra al primo turno del torneo NCAA contro VCU. L’operazione segna un punto di rottura con il passato per uno dei programmi più prestigiosi della NCAA. La scelta di un profilo di questo livello indica la volontà della società di cambiare pelle, puntando su una mentalità professionale e su un’esperienza consolidata nei massimi livelli del basket mondiale. Malone porta con sé un curriculum imponente, costruito in oltre vent’anni di attività tra panchine e ruoli di supporto. Tra il 2001 e il 2013 ha operato come assistente per dodici anni, prima di assumere la responsabilità della guida tecnica dei Sacramento Kings nel 2013. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock NCAA: Michael Malone porta il DNA vincente NBA ai Tar Heels

“Ho detto delle bugie, ma quel Dna non è mio. Ho chiesto un colloquio ai genitori di Yara Gambirasio”. Massimo Bossetti si difende a “Porta a Porta”Intervistato da Bruno Vespa, l’uomo, condannato per l’omicidio della 13enne di Brembate di Sopra, ribadisce con fermezza la propria presunta...

Bossetti a Porta a Porta: ‘Sono innocente, riaprite il caso Yara’, le ricerche web e i 54 campioni di DNAMassimo Bossetti torna a parlare pubblicamente dal carcere di Bollate, dove sta scontando la condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara...

The family tie that may have influenced Michael Malone to take North Carolina jobTurns out Malone has prior ties to UNC. msn.com

UNC stuns with hire of NBA champion Michael MaloneThe North Carolina Tar Heels are making a shocking move in the college basketball world on Monday afternoon. ESPN college basketball insider Pete Thamel is reporting that UNC is intending to hire ... msn.com