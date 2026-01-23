Massimo Bossetti, in un'intervista a “Porta a Porta”, si difende dalle accuse riguardanti il caso Yara Gambirasio. Riconoscendo di aver mentito, afferma che il DNA trovato non è suo e ha chiesto un colloquio con i genitori della giovane vittima. Bossetti si dichiara certo della propria innocenza, pur riconoscendo le difficoltà di convivere con l’etichetta di colpevole.

“Se mi sento addosso l’etichetta del mostro? Per forza, è dura conviverci. Ma so di avere la coscienza pulita: io non ho ucciso Yara. Vogliamo ripetere gli esami scientifici con le metodiche di oggi”. Ad affermarlo è Massimo Bossetti, l’uomo condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, che racconta la sua storia giudiziaria in una lunga intervista a “Porta a Porta”, nella puntata andata in onda giovedì 22 gennaio. Parlando dal carcere di Bollate con il conduttore, Bruno Vespa, l’uomo ribadisce la propria presunta innocenza e afferma di voler replicare le analisi sul DNA trovato sulla vittima, all’epoca 13enne, scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo) nel novembre 2010 e poi trovata assassinata nel febbraio 2011. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto delle bugie, ma quel Dna non è mio. Ho chiesto un colloquio ai genitori di Yara Gambirasio”. Massimo Bossetti si difende a “Porta a Porta”

