Bossetti a Porta a Porta | ‘Sono innocente riaprite il caso Yara’ le ricerche web e i 54 campioni di DNA

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha rilasciato un’intervista a Porta a Porta dal carcere di Bollate. Durante l’intervista, ha ribadito la propria innocenza e ha chiesto la riapertura del caso. La discussione si concentra anche sulle ricerche web e sui 54 campioni di DNA analizzati nel corso delle indagini, elementi chiave nella sua vicenda giudiziaria.

L’intervista dal carcere di Bollate. Massimo Bossetti torna a parlare pubblicamente dal carcere di Bollate, dove sta scontando la condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Lo fa in un’intervista esclusiva concessa a Porta a Porta, affrontando uno per uno i punti più controversi della vicenda giudiziaria che lo riguarda. I siti porno e le ricerche contestate. Nel corso dell’intervista, Bossetti ammette di aver visitato siti pornografici, ma nega con decisione di aver mai effettuato ricerche su ragazzine minorenni. «Il mio tecnico ha ribadito che sono tutte ricerche prodotte in via automatica e non digitate da operatori umani», spiega. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

