Carburanti verso i due euro al litro | crescono benzina e diesel tra tensioni internazionali

I prezzi dei carburanti in Italia continuano a salire, con benzina e diesel che si avvicinano alla soglia dei due euro al litro. Nei distributori, i costi si sono aumentati nelle ultime settimane, suscitando attenzione tra automobilisti e gestori di stazioni di servizio. La tendenza si inserisce in un quadro di tensioni internazionali che influenzano il mercato energetico.

Prezzi in aumento nei distributori italiani. I prezzi dei carburanti continuano a salire e benzina e diesel si avvicinano sempre più alla soglia dei due euro al litro, alimentando le preoccupazioni di automobilisti e gestori degli impianti di rifornimento. L'andamento dei prezzi è legato anche alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che stanno influenzando i mercati energetici internazionali. La benzina ha raggiunto i livelli più alti dal 2 luglio 2025, mentre il diesel tocca il massimo dal 29 ottobre 2023. Secondo le rilevazioni effettuate su circa 20mila distributori della rete nazionale, queste sono le medie dei prezzi comunicati all'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Benzina self service: 1,744 euro al litro.

