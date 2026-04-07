La milizia irachena Kataib Hezbollah, sostenuta dall'Iran, ha comunicato che restituirà la giornalista americana rapita a Baghdad il 31 marzo scorso. Dopo circa un mese di detenzione, il gruppo ha annunciato il rilascio di Shelly Kittleson, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità o le motivazioni dell'operazione. La notizia ha suscitato attenzione in ambito internazionale, considerando il ruolo della milizia e le implicazioni legate alla vicenda.

La milizia irachena Kataib Hezbollah, sostenuta dall'Iran, ha annunciato che rilascerà la giornalista americana Shelly Kittleson, rapita lo scorso 31 marzo a Baghdad. Il gruppo ha affermato che la decisione è stata presa "in segno di apprezzamento per le posizioni patriottiche del primo ministro uscente" Mohammed Shia al-Sudani, senza fornire ulteriori dettagli e ha aggiunto che "questa iniziativa non sarà ripetuta in futuro". Kataib Hezbollah ha specificato inoltre che Kittleson dovrà "lasciare immediatamente il Paese" una volta rilasciata. Due funzionari all'interno della milizia, che hanno parlato a condizione di anonimato, hanno detto all'Associated Press che, in cambio della liberazione della 49enne giornalista, alcuni membri del gruppo precedentemente detenuti dalle autorità irachene sarebbero stati rilasciati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Shelly Kittleson rilasciata, la giornalista libera in cambio di miliziani Hezbollah

Giornalista Shelly Kittleson liberata, Hezbollah annuncia il rilascio a una condizione: "Lasci il Paese"La giornalista statunitense Shelly Kittleson è stata liberata dopo il sequestro del 31 marzo.

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la Repubblica. . Secondo il New York Times, la giornalista americana Shelly Kittleson è stata rilasciata da Hezbollah in cambio di alcuni miliziani. Era stata rapita lo scorso 31 marzo a Baghdad, in Iraq, nei pressi dell'Hotel Palestine. Kittleson, 49 anni, collabor - facebook.com facebook

Kataib Hezbollah ha liberato la giornalista statunitense Shelly Kittleson x.com