La giornalista statunitense Shelly Kittleson è stata liberata dopo essere stata sequestrata il 31 marzo. Hezbollah ha annunciato il rilascio, chiedendo che lasciasse il paese come condizione per il rilascio. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del gruppo. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle modalità del rilascio né sulla situazione della giornalista.

La giornalista statunitense Shelly Kittleson è stata liberata dopo il sequestro del 31 marzo. La condizione di Hezbollah: "Deve lasciare il Paese". 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giornalista Shelly Kittleson liberata, Hezbollah annuncia il rilascio a una condizione: "Lasci il Paese"

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la Repubblica. . Secondo il New York Times, la giornalista americana Shelly Kittleson è stata rilasciata da Hezbollah in cambio di alcuni miliziani. Era stata rapita lo scorso 31 marzo a Baghdad, in Iraq, nei pressi dell'Hotel Palestine. Kittleson, 49 anni, collabor - facebook.com facebook

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