Catanzaro-Roma | Arresto per violazione divieto di avvicinamento e operazione antidroga dei Carabinieri
Un uomo di 58 anni di Catanzaro è stato arrestato a Roma. I Carabinieri hanno scoperto che aveva violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e alla figlia minore. L’operazione fa parte di una vasta attività di contrasto alla criminalità condotta nel cuore della capitale.
Catanzaro-Roma: Un Divieto Violato e un’Operazione dei Carabinieri nel Cuore della Capitale. Un’operazione straordinaria dei Carabinieri a Roma ha portato alla luce una rete di violazioni e ha visto tra i suoi protagonisti un uomo di 58 anni originario della provincia di Catanzaro, arrestato per aver contravvenuto a un provvedimento di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e alla figlia minore. L’intervento, avvenuto l’11 febbraio 2026, si inserisce in un contesto di controlli mirati alla prevenzione dei reati e al contrasto del degrado urbano, con un’attenzione particolare alle aree adiacenti alla stazione metro Cornelia e al capolinea degli autobus.🔗 Leggi su Ameve.eu
