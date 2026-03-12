Acer EMEA celebra 50 anni

Acer EMEA ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Durante l’evento, sono stati ricordati i traguardi raggiunti nel corso degli anni e le tappe principali della crescita aziendale. La celebrazione ha coinvolto dipendenti e rappresentanti dell’azienda, che hanno condiviso momenti di riflessione sul percorso fatto finora.

Nel suo cinquantesimo anniversario, svoltosi presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, Acer EMEA ha celebrato i risultati di un percorso di trasformazione strategica che guarda al futuro attraverso intelligenza artificiale, sostenibilità, innovazione. Nel 2025 Acer ha superato i valori del 2024 confermando un ottimo risultato in un anno molto complicato. I ricavi per l'intero anno 2025 sono stati di 275,64 miliardi di NT$, con un aumento del 4,1% rispetto all'anno precedente. Nel 2025, sia i ricavi annuali che quelli del quarto trimestre hanno raggiunto i livelli più alti nello stesso periodo dall'era post-pandemia, nonostante un mercato globale caratterizzato da forte volatilità e da una prima parte dell'anno particolarmente sfidante.