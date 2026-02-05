Arriva il presidente Sergio Mattarella a Trento. Il 11 febbraio parteciperà alla cerimonia di intitolazione della Biblioteca centrale dell’Università a Alcide De Gasperi. Insieme, inaugurerà anche l’anno accademico. La città si prepara ad accogliere il capo dello Stato per un evento che richiama molti studenti e cittadini.

Lo comunica l’ateneo sottolineando che la cerimonia sarà preceduta dalla prolusione del professor Giuseppe Tognon incentrata sullo “spirito costituente” di Alcide De Gasperi. La giornata si aprirà alle 11 all’interno della Buc con l’intitolazione dell’edificio ad Alcide De Gasperi. Il rettore Flavio Deflorian svelerà una targa dedicata allo statista trentino, alla presenza del Capo dello Stato e dei familiari di De Gasperi. Il momento dell’intitolazione sarà accompagnato dall’esecuzione degli inni nazionale ed europeo da parte della Corale dell’Università di Trento. Alle 11.30 la cerimonia proseguirà nel vicino Itas Forum per la sessione solenne di inaugurazione dell’anno accademico con il tradizionale ingresso del corteo accademico, accompagnato dal canto del Gaudeamus Igitur.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Mattarella De Gasperi

Il governo Meloni si richiama spesso al modello di De Gasperi, ma il confronto tra le due figure fa emergere differenze nette.

Il Ministero dell'Interno rende omaggio a Alcide De Gasperi, riconosciuto come uno dei più importanti statisti e figure di riferimento morale della nostra storia repubblicana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mattarella De Gasperi

Argomenti discussi: ? Arriva Mattarella per l’intitolazione della Buc a De Gasperi: quando ci sarà la visita; Visita di Stato del Presidente Mattarella negli Emirati Arabi Uniti; Milano-Cortina, l'Italia si accende! C'è anche Mattarella, azzurri a caccia di un'Olimpiade da record; Olimpiadi 2026, Mattarella alla Scala di Milano: chiediamo rispetto della tregua olimpica, tacciano le armi.

Non solo Fiamma Olimpica: a Monza arriva anche Sergio Mattarella, ecco dove soggiorneràIl Presidente Mattarella visita il Villaggio Olimpico di Milano e sceglie Monza per il soggiorno durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026. monza-news.it

Giubileo 2025, il Presidente Mattarella arriva a San Pietro per la chiusura della Porta Santa(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 06 gennaio 2026 Si è tenuta nella Basilica di San Pietro la messa dell'Epifania, messa che è stata anche occasione per la cerimonia di chiusura della Porta Santa e ... quotidiano.net

Oggi in Consiglio dei ministri arriva il nuovo pacchetto Sicurezza del governo Meloni, con un decreto e un disegno di legge. Ieri il sottosegretario Mantovano ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella: al termine della riunione, su ‘spinta’ del Quirin facebook

Milano Cortina, #Mattarella visita il Villaggio Olimpico e arriva Vance x.com