Asst Bergamo Ovest arriva il Cup Unico Regionale | stop temporaneo alle prenotazioni dal 19 al 23 febbraio

L’Asst Bergamo Ovest ha annunciato che dal 19 al 23 febbraio il sistema di prenotazione unico regionale, il Cup, sarà temporaneamente inattivo. Questa interruzione si verifica perché stanno aggiornando i software, e quindi le prenotazioni e le cancellazioni di visite e esami saranno impossibili in quel periodo. Gli utenti che devono fissare o modificare appuntamenti presso gli sportelli, i poliambulatori, le case di comunità, o tramite i canali online e il Contact Center regionale, dovranno aspettare la fine della manutenzione. Durante quei giorni, tutte le prenotazioni rimarranno sospese.

Possibili disagi in vista per tutti gli utenti che, a partire da giovedì 19 fino a lunedì 23 febbraio, dovranno prenotare o disdire prestazioni sanitarie ai Cup dell’ Asst Bergamo Ovest (quali sportelli ospedalieri, Poliambulatori, Case di comunità, canali online e Contact Center regionale). Il servizio verrà temporaneamente interrotto per consentire la predisposizione del Cup Unico Regionale: il nuovo sistema integrato di prenotazione e accettazione di prestazioni ambulatoriali. Si tratta, a tutti gli effetti, di un importante passo verso la digitalizzazione dei servizi che consentirà di integrare il sistema aziendale di prenotazione all’interno di un’infrastruttura Regionale sovra-aziendale, finalizzata al miglioramento dell’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari rivolti al cittadino.🔗 Leggi su Bergamonews.it Ambulatorio temporaneo, via alle prenotazioni È aperto l’ambulatorio temporaneo a Trezzo, disponibile per le prenotazioni. Bergamo, nuova piazza di Campagnola: dal 19 al 23 gennaio chiude l’incrocio Dal 19 al 23 gennaio, l'incrocio di piazza di Campagnola a Bergamo sarà chiuso per lavori di completamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Asst Bergamo Ovest, arriva il Cup Unico Regionale: stop temporaneo alle prenotazioni dal 19 al 23 febbraio; All'ospedale di Treviglio si passa al Cup Unico Regionale, prenotazioni sospese dal 19 al 23 fabbraio; Il caso clinico scoperto a Treviglio continua ad attirare l’attenzione della comunità scientifica. Asst Bergamo Ovest, arriva il Cup Unico Regionale: stop temporaneo alle prenotazioni dal 19 al 23 febbraioDisagi in vista per gli utenti dell’Asst Bergamo Ovest. Da giovedì 19 sospese prenotazioni e disdette per consentire il passaggio al nuovo sistema regionale. Accettazioni garantite ma con probabilità ... bergamonews.it Nei Pronto Soccorso dell’ASST Ovest Milanese un paziente su cinque arriva da fuori territorioLa fetta più importante di accessi ai Pronto Soccorso dell'ASST Ovest Milanese nel 2025 è arrivata dai cittadini tra i 50 e i 59 anni ... legnanonews.com OSPEDALE - Proseguirà la collaborazione tra ASST Bergamo Est e il gruppo sanitario Habilita per la gestione dell’Ospedale Faccanoni: è stata rinnovata la concessione per i prossimi nove anni con un piano di investimenti da circa 15 milioni di euro. Il progett facebook