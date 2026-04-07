Sesto San Giovanni ventenne accoltellato in via Goberti | si cerca l’aggressore

A Sesto San Giovanni, durante la giornata di Pasquetta, un giovane di 20 anni è stato colpito con un coltello in via Goberti. La polizia sta cercando di identificare e localizzare l’aggressore, mentre sul luogo dell’accaduto si sono recati gli agenti per i rilievi. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La dinamica dell’episodio è ancora da chiarire.

Milano, 7 aprile 2026 – Una fine Pasquetta di sangue a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove un ventenne è stato vittima di una violenta aggressione in via Goberti. Sul suo corpo sono stati riscontrati i segni di due coltellate. Il giovane è stato portato all' ospedale Niguarda di Milano, dove non correrebbe pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni. Il ferito ha raccontato la propria versione dei fatti: ora si cercherà di ricostruire la dinamica e contestualmente partirà la caccia all’accoltellatore. Sesto, studente accoltellato “per sbaglio” nel cortile della scuola: arrestati tre giovanissimi L’aggressione mortale a Crema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, ventenne accoltellato in via Goberti: si cerca l’aggressore Liceale accoltellato davanti a scuola: si cerca l'aggressoreLite lampo davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli, poi la coltellata al collo. Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola: si cerca l'aggressoreSabato mattina, a Sora (Frosinone), un liceale è stato accoltellato davanti a un liceo artistico. Sesto San Giovanni, ventenne accoltellato: non è in pericolo di vitaL’episodio violento è andato in scena nella serata del 6 aprile. Il giovane è stato aggredito in via Goberti e colpito da due fendenti. Indagano i carabinieri ... ilgiorno.it Colpito a coltellate la sera di Pasquetta, giovane di 20 anni finisce in ospedaleUn ventenne è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano, dove non correrebbe pericolo di vita, a causa di una violenta aggressione che ha raccontato di aver subito ... leggo.it