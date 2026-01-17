Liceale accoltellato davanti a scuola | si cerca l' aggressore

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina davanti al Liceo Artistico di Sora, dove uno studente è stato accoltellato. L’evento, che segue altri recenti casi di aggressione tra giovanissimi davanti alle scuole, ha suscitato preoccupazione tra le autorità e la comunità locale. Le forze dell’ordine stanno cercando l’aggressore e si stanno intensificando le misure di sicurezza per garantire l’ordine e la tutela degli studenti.

Dopo il caso di La Spezia, torna l' allarme per la violenza tra giovanissimi davanti alle scuole. Questa volta l'episodio si è verificato a Sora, dove uno studente è stato accoltellato nella mattinata di oggi davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. I carabinieri sono al lavoro per identificare l'autore dell'aggressione, avvenuta al termine di una breve ma accesa discussione. Secondo la prima ricostruzione, un giovane non ancora identificato avrebbe estratto un coltello, minacciando il liceale con la lama puntata alla gola, per poi ferirlo al collo. La situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e di alcuni passanti.

Sora, liceale accoltellato davanti a scuola: si cerca l'aggressore - Il ragazzo è stato medicato in ospedale, caccia all’aggressore fuggito prima dell’arrivo dei carabinieri ... msn.com

Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola a Sora: si cerca l'aggressore - Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso, dove i sanitari gli hanno riscontrato un'escoriazione ... tg24.sky.it

È morto lo studente 18enne accoltellato la mattina del 16 gennaio da un coetaneo all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Nel pomeriggio il giovane era stato operato e trasferito in rianimazione, superando un primo delicatissimo step che aveva fatto sperare i

