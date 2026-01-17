Frosinone liceale accoltellato davanti a scuola | si cerca l' aggressore

A Frosinone, un liceale è stato accoltellato davanti alla scuola e trasportato al pronto soccorso. I medici hanno riscontrato un’escoriazione al collo, stimata guaribile in dieci giorni. Le autorità stanno cercando di identificare e rintracciare l’aggressore. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti e cittadini, che attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.

Sabato mattina, a Sora (Frosinone), un liceale è stato accoltellato davanti a un liceo artistico. I carabinieri stanno indagando per risalire all'aggressore. A precedere il fatto sarebbe stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto ha prima minacciato lo studente con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

