Sesto San Giovanni ventenne accoltellato in via Gioberti | si cerca l’aggressore

Un episodio di violenza si è verificato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, durante la giornata di Pasquetta. Un giovane di vent’anni è stato ferito con un coltello in via Gioberti e attualmente si cerca l’autore dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare il responsabile. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’episodio è stata resa nota.

Milano, 7 aprile 2026 – Una fine Pasquetta di sangue a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove un ventenne è stato vittima di una violenta aggressione in via Gioberti. Sul suo corpo sono stati riscontrati i segni di due coltellate. Il giovane è stato portato all' ospedale Niguarda di Milano, dove non correrebbe pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni. Il ferito ha raccontato la propria versione dei fatti: ora si cercherà di ricostruire la dinamica e contestualmente partirà la caccia all’accoltellatore. Sesto, studente accoltellato “per sbaglio” nel cortile della scuola: arrestati tre giovanissimi L’aggressione mortale a Crema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, ventenne accoltellato in via Gioberti: si cerca l’aggressore Sesto San Giovanni, ventenne accoltellato in via Goberti: si cerca l’aggressoreMilano, 7 aprile 2026 – Una fine Pasquetta di sangue a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove un ventenne è stato vittima di una violenta... Liceale accoltellato davanti a scuola: si cerca l'aggressoreLite lampo davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli, poi la coltellata al collo. Sesto San Giovanni, ventenne accoltellato: non è in pericolo di vitaL’episodio violento è andato in scena nella serata del 6 aprile. Il giovane è stato aggredito in via Goberti e colpito da due fendenti. Indagano i carabinieri ... ilgiorno.it Colpito a coltellate la sera di Pasquetta, giovane di 20 anni finisce in ospedaleUn ventenne è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano, dove non correrebbe pericolo di vita, a causa di una violenta aggressione che ha raccontato di aver subito ... leggo.it