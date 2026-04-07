La sesta generazione di Toyota RAV4 è arrivata, continuando la lunga storia di un SUV lanciato nel 1994. Da allora, più di 15 milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo. Questo modello rappresenta una nuova tappa nel percorso del veicolo, che si conferma tra i più venduti nella sua categoria. La casa automobilistica ha presentato le novità di questa versione, mantenendo la tradizione di affidabilità e innovazione.

Una success story che non finisce mai. Sesta generazione di RAV4, il Suv Toyota che dal suo debutto nel 1994 è stato venduto in oltre 15 milioni di esemplari. Ritorna sulle strade pronto a ridefinire il concetto di Sport Utility Vehicle, offrendo prestazioni elevate con un design inedito e linee che trasmettono sicurezza e voglia di avventura, una lunghezza invariata di 4.6 metri, larghezza di 1.86 metri e altezza di 1.69 e un bouquet di motorizzazioni ibride, full Hybrid o plug-in hybrid, entrambe spinte dal motore benzina 2.5 litri e tutte e due disponibili con trazione anteriore o integrale. Fuori si fa notare per le forme squadrate, il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sesta generazione di Toyota RAV4. Un Suv che non smette di stupire

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The All-New 2026 Toyota RAV4 is Here // First Review

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