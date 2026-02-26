Sessant’anni fa, un noto scrittore italiano criticò apertamente il sistema di favoritismi che prevaleva nel paese, sottolineando come spesso le relazioni contassero più delle competenze. La sua riflessione evidenziava la difficoltà di percorrere strade rettilinee in un ambiente dominato da raccomandazioni e conoscenze. La sua analisi rimane ancora oggi un punto di riferimento per comprendere alcune dinamiche storiche del nostro tessuto sociale.

“In Italia la linea più breve tra due punti è l’arabesco”. Cosi, sessant’anni fa, quando Il Mondo diretto da Pannunzio stava per chiudere, Ennio Flaiano, uno dei più importanti intellettuali del nostro dopoguerra, descrisse il Paese in cui la raccomandazione era più importante del merito. Il Paese dei raccomandati. Ennio Flaiano descriveva l’Italia del boom economico degli anni sessanta, targata Dc, con il suo stile pungente e controcorrente: “ Il sistema di potere è rimasto feudale: non conta ciò che sai fare, ma chi conosci”. “Puoi diventare direttore generale, primario, dirigente, direttore di un giornal e (non risparmiava nemmeno la categoria) senza che sia necessario che tu conosca la medicina, il diritto, la sintassi: l’importante è che tu conosca bene chi comanda”, scriveva l’intellettuale abruzzese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flaiano e il pezzo di sessant’anni fa sull’Italia dei raccomandati: tra merito e “conoscenza”

Sessant’anni anni fa la tragedia di Brema. Tra le vittime Paolo Costoli, il mito del nuoto fiorentinoFirenze, 28 gennaio 2026 – Sessant’anni fa, il 28 gennaio 1966, lo sport italiano visse una delle sue pagine più tragiche e dolorose.

Sessant’anni fa l’abolizione dei libri “proibiti”. I toscani illustri censuratiFirenze, 4 febbraio 2026 - Era il 4 febbraio del 1966 quando venne soppresso l'Indice dei libri proibiti (in latino Index librorum prohibitorum), un...