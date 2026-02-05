Settanta anni dopo, il film di fantascienza del 1956 continua a far parlare di sé. Quando uscì, portò una nuova paura: quella di non distinguere più gli amici dai nemici, perché l’altro può sembrare uguale a noi. Ora, il suo messaggio resta attuale e inquietante come allora.

Roma, 5 febbraio 2026 – Quando L’Invasione degli Ultracorpi arrivò nelle sale, nel 1956, introdusse un’idea destinata a non esaurirsi mai: l’orrore non nasce dall’altro in quanto mostruoso, ma dall’altro in quanto identico a noi. Settant’anni dopo, quella intuizione continua a generare film che ne raccolgono l’eredità, veri e propri “figliastri” capaci di declinare la stessa paura in forme diverse. Da La Cosa fino al cinema di Jordan Peele, l’invasione non ha mai smesso di cambiare volto. Il sospetto e la paranoia come nuova forma dell’orrore. Nel film di Don Siegel non ci sono battaglie epiche né distruzioni spettacolari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Settanta anni fa usciva ‘L’invasione degli Ultracorpi’, il film che ci ha insegnato a diffidare dei nostri simili

Approfondimenti su L invasione degli Ultracorpi

Sophie Kinsella, rinomata autrice di romanzi divertenti e coinvolgenti, ci ha lasciato.

Sei anni fa, il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità dichiarò l’epidemia di nuovo coronavirus come emergenza di interesse internazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su L invasione degli Ultracorpi

Argomenti discussi: Speriamo che sia femmina e quando Monicelli distrusse il patriarcato; Le cose non dette, quel nuovo ritratto generazionale di Muccino.

Il #5febbraio 1909 nasceva a Certaldo l’attore Ernesto Calindri. Noto per sceneggiati e programmi televisivi, Calindri ha dedicato settanta anni della propria vita al teatro, tanto da festeggiare, tre mesi prima di morire, sul palcoscenico, il novantesimo complean x.com

La prima donna vittima dei sequestri di 'ndrangheta in Lombardia negli Anni Settanta facebook