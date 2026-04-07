Servizio civile universale 16 opportunità in provincia di Monza e Brianza | come partecipare

Il dipartimento per le politiche giovanili ha annunciato la proroga del termine per partecipare al servizio civile universale nella provincia di Monza e Brianza. La nuova scadenza è fissata per giovedì 16 aprile alle 14, mentre la data originale era prevista per l’8 aprile. Sono disponibili 16 opportunità di partecipazione, con la possibilità di presentare domanda entro questa data.

Ci sarà ancora tempo per chi vorrà fare il servizio civile universale a Monza. Il dipartimento per le politiche giovanili ha infatti prorogato fino a giovedì 16 aprile alle 14 la scadenza per presentare domanda, prima fissata all’8 aprile. Una scelta che permette ai minori di 29 anni di avere ulteriore tempo per scegliere il progetto più adatto a sé e presentare la propria candidatura. In provincia di Monza Brianza, dove Associazione Mosaico conta 16 opportunità (tra le 485 a livello regionale), sono già arrivate 24 domande. Saranno presenti progetti in biblioteche, uffici comunali e nel settore dell’assistenza. “Invito i ragazzi che ancora... 🔗 Leggi su Monzatoday.it Servizio Civile Universale 2026/2027 alla ASL di Frosinone: come partecipareGiovani tra 18 e 28 anni possono candidarsi fino all’8 aprile 2026 al progetto “Ecosistema Salute” per contribuire al benessere della comunità con 25... Servizio civile universale in Lombardia: 1.433 offerte per giovani provincia per provinciaMilano, 10 marzo 2026 - Un’opportunità di crescita umana, di essere al servizio della società e di apprendere cose nuove ricevendo un compenso di 500... Temi più discussi: Servizio civile universale, termine per presentare domanda prorogato al 16 aprile; Il 16 aprile incontro dei volontari impegnati in progetti di servizio civile del CNCA; Bando SCU: proroga dei termini di presentazione delle domande / Notizie / Novità / Homepage; Servizio civile ambientale, nei centri Lipu della Toscana si cercano 16 giovani volontari. Servizio civile universale: il bando scade il 16 aprile. VIDEOREGGIO EMILIA – E’ prossimo alla scadenza il bando nazionale di Arci per i servizi sociali. Tante le opportunità a Reggio e provincia, che quest’anno si focalizzeranno in ambito culturale e sportivo. reggionline.com Servizio civile universale, prorogata la scadenza. I progetti della Diocesi di ImolaImola. Quindici i posti disponibili per i due progetti, di cui uno in collaborazione con la Fondazione Santa Caterina ... ilnuovodiario.com Chi è stato preso per il servizio civile universale all’estero in Uruguay l’anno scorso - facebook.com facebook