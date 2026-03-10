Servizio civile universale in Lombardia | 1.433 offerte per giovani provincia per provincia

In Lombardia, sono state pubblicate 1.433 offerte di servizio civile universale rivolte ai giovani, distribuite tra le diverse province della regione. Il servizio prevede un impegno settimanale di circa 25 ore e un compenso mensile di 500 euro. Le opportunità sono rivolte a chi desidera dedicarsi al volontariato, offrendo il proprio tempo e contribuendo a progetti di interesse sociale.

Milano, 10 marzo 2026 - Un 'opportunità di crescita umana, di essere al servizio della società e di apprendere cose nuove ricevendo un compenso di 500 euro a fronte di un impegno settimanale di 25 ore. Il tutto anche vicinissimo a casa tua. Insomma una offerta quella del Servizio Civile Universale che potrebbe interessare molti ragazzi. Il nuovo bando e le offerte provincia per provincia in Lombardia. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia di giovani volontari in tutta Italia. In Lombardia vi sono 1.433 offerte per i per volontari di servizio civile suddivise nelle seguenti province: Bergamo 86; Brescia 225; Como 55; Cremona 80; Lecco 43; Monza Brianza 135; Milano 374; Mantova 87; Pavia 156; Sondrio 18; Varese 174.