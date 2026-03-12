Servizio Civile Universale 2026 2027 alla ASL di Frosinone | come partecipare

La ASL di Frosinone ha aperto le iscrizioni per il Servizio Civile Universale 20262027, invitando giovani tra i 18 e i 28 anni a partecipare alle selezioni. Chi desidera affrontare questa esperienza può presentare domanda per contribuire alla tutela della salute e al supporto della comunità locale. Le procedure di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente.

Giovani tra 18 e 28 anni possono candidarsi fino all'8 aprile 2026 al progetto "Ecosistema Salute" per contribuire al benessere della comunità con 25 ore settimanali e 519,47 euro mensili La ASL di Frosinone apre le selezioni per il Servizio Civile Universale 20262027, un'esperienza formativa e di crescita personale per giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a contribuire alla salute e al benessere della comunità. I volontari selezionati parteciperanno al progetto "Ecosistema Salute: Prevenzione e benessere per tutti", coordinato dall'ente capofila ASL Roma 1, nell'ambito della Rete CEG. Sono disponibili complessivamente 557 posti suddivisi in 39 progetti, con un impegno settimanale di 25 ore e un compenso mensile di 519,47 euro.